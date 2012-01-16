Следователя в Чернигове во время оформления ДТП сбил 22-летний юноша

В Чернигове задержан водитель, который сбил следователя городского отдела милиции во время оформления дорожно-транспортного происшествия.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

За рулем автомобиля "Рено", сбившего правоохранителя, который вместе с сотрудниками ГАИ оформлял ДТП, находился 22-летний житель Чернигова. Исследование на содержание алкоголя в крови молодого человека выявило, что водитель был трезв, но не смог объяснить, как сбил милиционера.

Водитель задержан, он содержится в изоляторе временного содержания.

Против мужчины прокуратура Чернигова возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к травмированию человека) – карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права руководить транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, ночью 14 января на одной из центральных улиц Чернигова водитель автомобиля "Рено" осуществил наезд на следователя Черниговского городского отдела УМВД, 1989 года рождения, который оформлял дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудник милиции находится в больнице. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и несколько переломов.