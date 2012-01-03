В Киеве автомобиль упал с 6-метровой высоты
13:27, 03 января 2012Разное
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Водитель и пассажирка травмированы
В столице на Южном путепроводе в Голосеевском районе водитель автомобиля «Дэу Ланос» совершил наезд на отбойную металлическую ленту, после чего автомобиль упал с 6-метровой высоты.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 января.
Легковой автомобиль двигался по Южному путепроводу в направлении Столичного шоссе. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость. Пробив ограждение, автомобиль упал с путепровода, при этом приземлившись на крышу.
В результате ДТП 45-летний водитель «Ланоса» и 24-летняя пассажирка госпитализированы с травмами, проинформировали в ГАИ.
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