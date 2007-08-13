В Белой Церкви столкнулись автобусы: есть жертвы

В Белой Церкви вчера вечером из-за столкновения двух автобусов один человек погиб и шестеро получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц", двигаясь по ул.Леваневского в направлении автодороги Киев-Одесса, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ЛАЗ", в котором находилось 12 пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автобуса от полученных травм погиб на месте события, а оба водителя, трое пассажиров автобуса и пассажир микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу.