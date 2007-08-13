В Белой Церкви столкнулись автобусы: есть жертвы
11:24, 13 августа 2007Разное
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Мерседес выехал на встречную полосу
В Белой Церкви вчера вечером из-за столкновения двух автобусов один человек погиб и шестеро получили травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц", двигаясь по ул.Леваневского в направлении автодороги Киев-Одесса, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ЛАЗ", в котором находилось 12 пассажиров.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автобуса от полученных травм погиб на месте события, а оба водителя, трое пассажиров автобуса и пассажир микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу.
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