В крупном ДТП под Москвой погибли восемь украинцев

В Московской области в результате ДТП погибли 8 граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла 22 декабря в 23.44 по киевскому времени вблизи деревни Ельня Можайского района на 125-м километре автодороги Москва – Минск. Столкнулись микроавтобус „Форд-Транзит”, который перевозил 12 граждан Украины, с грузовым автомобилем „Вольво”.

По информации МЧС Российской Федерации, 8 человек погибли. Еще 4-х пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Центральную районную больницу Можайска.