В Измаиле Мерседес врезался в здание вокзала: есть жертвы
08:36, 20 декабря 2011Разное
3247 0
Авария произошла ночью
В Измаиле Одесской области вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли трое людей.
Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла сегодня в 2.45. Водитель легкового автомобиля Mercedes допустил столкновение со зданием железнодорожного вокзала.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter