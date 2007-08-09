Шуфрич поручил спасать Андреевскую церковь
20:21, 09 августа 2007Разное
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... путём специальной комиссии
В связи с реальной угрозой сползания Андреевской церкви в сторону Подола и разрастания трещин в цокольной ее части, что может привести к разрушению церкви, по поручению министра по чрезвычайным ситуациям Нестора ШУФРИЧА создана специальная комиссия.
Как сообщили УНИАН в пресс-слубе МЧС, МЧС совместно с Минстроем, Киевгорадминистрацией и управлением МЧС в Киевской администрации проведет проверку здания и изучит ситуацию. Н.ШУФРИЧ не исключает, что обратится к руководству Кабинета Министров Украины касательно оказания помощи в решении этого вопроса. «Мы сделаем все, чтобы уберечь такой ценный исторический памятник как Андреевская церковь», - заявил министр.
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