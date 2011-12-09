Бизнесмены о «днепропетровском экономическом чуде»

Анализируя статистические показатели по темпам привлечения инвестиций и прибыльности предприятий разных областей Украины по итогам года, все больше экспертов обращают внимание на «днепропетровское экономическое чудо».

Об этом УНИАН сообщили в Институте Горшенина, отметив, что бизнес в Днепропетровской области, вопреки кризису, не только наращивает обороты, активно привлекает инвестиции, но и выходит из тени. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что за последний год резко возросло количество бизнесменов, которые стали обращаться к консультантам по поводу вывода зарплат своих сотрудников из тени в белые, а также по вопросам общего сопровождения своего бизнеса. Например, недавно в Днепропетровске открыла свой офис крупнейшая мировая аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

Институт Горшенина провел среди днепропетровских бизнесменов экспертный опрос о том, как и за счет чего им удается процветать в столь непростое для экономики Украины время.

С точки зрения генерального директора «ДТЭК Павлоградуголь» Артура МАРТОВИЦКОГО, этого удалось достичь, главным образом, за счет открытости, правильной позиции Днепропетровской областной государственной администрации. «А также - эффективного взаимодействия на Днепропетровщине бизнеса, органов государственной власти, местных советов и общин Только при таких условиях возможен приток инвестиций и развитие здоровой бизнес-среды», - сказал А.МАРТОВИЦКИЙ. Также он отметил, что сегодня Днепропетровская область занимает лидирующие позиции по инвестиционной привлекательности.

По мнению генерального директора ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Леонида ШИМАНА, развитие бизнеса в области происходит благодаря правильной стратегии местных властей по усилению инвестиционной привлекательности Днепропетровской области. «Это не просто их плюс, это восклицательный знак в оценке их работы! Они задали темп и направление для всего бизнеса в области. Мне бы хотелось, чтобы каждый бизнесмен отстроил свои приоритеты таким же образом, чтобы инвестиционные программы превалировали. Это даст позитивные результаты не только Днепропетровской области, а и каждому частному предприятию и людям, которые на них работают», - полагает Л.ШИМАН. Также бизнесмен сообщил, что в настоящее время предприятие активно использует и привлекает инвестиции в энергоэффективные технологии. «Сегодня мы платим за энергоресурсы 2 копейки, раньше платили 32 копейки. Деньги, которые экономятся на нашем предприятии за счет энергосберегающих технологий, обеспечивают дополнительную прибыль. Мы поставили перед собой цель, которая позволила нам уйти от использования газа как такового. Раньше газ в нашей себестоимости составлял 34 копейки в одной гривне. Также мы вырабатываем до 30% собственной электроэнергии. И при этом смогли перейти на альтернативные источники электроэнергии. Сегодня мы используем тепловые насосы, которые потребляют в пять раз меньше электроэнергии. Также мы имеем солнечные батареи, которые вырабатывают электроэнергию», - сказал Л.ШИМАН. По его словам, «наше предприятие за последние полтора года вложило в проекты около 700 млн. грн. Мы планируем стать лидером в наших отраслях и занимать позиции с первого по третье место».

Заместитель председателя правления банка «Кредит Днепр» Виталий ПАЛЮРА отметил, что само расположение Днепропетровской области в самом центре Украины, на пересечении ключевых транспортных магистралей - что важно с точки зрения удобной логистики - делает ее чрезвычайно привлекательной для ведения бизнеса. «Днепропетровский регион занимает одно из первых мест в Украине по показателю ВВП. По численности населения Днепропетровщина входит в тройку ведущих регионов страны. Я бы выделил три ключевые для нашего региона отрасли: это металлургия, которая серьезно развита в области; химическая индустрия; сельское хозяйство, которое успешно развивается во многом благодаря благоприятным климатическим условиям. Эти сферы являются привлекательными для вложения средств и в то же время им необходим приток инвестиций для развития. К примеру, металлургия нуждается в новых технологиях, которые позволят уменьшить ее ресурсо- и энергозатратность, отрицательно влияющую на себестоимость из-за высокой цены на энергоносители», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что в нынешних условиях днепропетровским металлургам становится трудно конкурировать с другими производителями, однако «отрасли есть, куда развиваться, и в этом плане существует позитивный пример компании «Интерпайп», строящей современный электросталеплавильный комплекс «Днепросталь». В целом же, по мнению банкира, ситуация в области способствует притоку инвестиций. «По итогам прошлого года Днепропетровщина продемонстрировала наилучшую динамику среди регионов страны по этому показателю. Учитывая тот факт, что руководство области - энергичное и амбициозное, думаю, что задача создания благоприятных условий для притока инвестиций будет успешно решаться», - сказал В.ПАЛЮРА.

Советник председателя Днепропетровской ОГА по привлечению инвестиций, председатель совета директоров компании KSG Agro Сергей КАСЬЯНОВ считает очень важным моментом в вопросе инвестиционной привлекательности Днепропетровской области переработку продукции. «Поэтому наш холдинг и все другие предприятия работают в этом направлении. Необходимо создавать перерабатывающие предприятия на всех уровнях производства тем самым, создавая новые рабочие места и добавленную стоимость. На сегодняшний день металлургия, машиностроение, химическая отрасль являются нашими базовыми отраслями. Химия - обладает высоким спросом на рынке, сельскому хозяйству необходимы удобрения. В машиностроительной отрасли необходима кооперация с сельским хозяйством, создание совместных предприятий с ведущими сельхозпроизводителями. Что касается Днепропетровска, нужна гостиничная инфраструктура. Мы работаем в этом направлении, и, думаю, через три месяца, выйдем с сообщением о том, что в городе появится высококлассный, международный бизнес-отель», - сказал С.КАСЬЯНОВ.