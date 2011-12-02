В Запорожье в результате ДТП заживо сгорели 4 пассажира «Ланоса».

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы Управления ГАИ в Запорожской области, сегодня, 2 декабря, в 3.20 автомобиль «Ланос», двигавшийся со стороны трассы Харьков-Симферополь, в районе пересечения ул. Космической и проспекта Ленина (Космический район г. Запорожья), по предварительным данным, в результате того, что водитель не справился с управлением, вылетел на разделительную зону и врезался в установленный на ней гранитный камень.

«В результате ДТП «Ланос» загорелся и 3 пассажира автомобиля сгорели заживо, не успев покинуть авто. Еще одну пассажирку свидетелям происшествия удалось вытащить еще живой, но спасти ее не удалось: не приходя в сознание, она умерла в карете «Скорой», - сообщили в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль был полностью охвачен пламенем.

«Салон и находившиеся в нем обгорели настолько, что даже определить пол погибших пока не представляется возможным: то что в «Ланосе» находилось два молодых мужчины и две женщины, мы можем утверждать лишь на основании данных свидетелей происшествия», - сообщили в секторе профилактической работы УГАИ в Запорожской области.

Пока достоверно неизвестно, в результате чего загорелся автомобиль.

«Материалы по ДТП переданы в следственный отдел по расследованию ДТП Госавтоинспекции г. Запорожья, сотрудникам которого предстоит установить личности погибших, обстоятельства и причины ДТП», - сообщили в ГАИ.