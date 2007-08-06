Голодная панда напала на работника зоопарка (добавлено фото)

В зоопарке китайского города Ланьчжоу в провинции Ганьсу трехлетняя панда напала на сотрудника зоопарка, в результате чего в больнице ему пришлось наложить более ста швов, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Press Association.

Служащий Цзан решил покормить панду по кличке Лань Цзай, протягивая ей еду через решетку вольера. Однако панда неожиданно начала кусать его руки, а когда мужчина попытался освободиться, сильно оцарапала ноги.

Лань Цзай прибыла в зоопарк Ланьчжоу недавно, 28 июля. Ее доставили из города Чэнду в провинции Сычуань. По словам ветеринаров, панда все это время находилась в стрессовом состоянии, поскольку пока не смогла адаптироваться к слишком сухому климату в Ганьсу, из-за чего на протяжении нескольких дней ничего не ела.

Это не первый случай нападения панд на человека в Китае. В октябре 2006 года в заповеднике на юго-западе Китая панда откусила фалангу большого пальца у туриста из США, когда тот попытался ее покормить. А месяц назад в пекинском зоопарке панда напала на пьяного китайца, когда тот залез в ее клетку. В ответ мужчина сам попытался покусать животное.