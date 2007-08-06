Голодная панда напала на работника зоопарка (добавлено фото)
Лань Цзай была в стрессе
В зоопарке китайского города Ланьчжоу в провинции Ганьсу трехлетняя панда напала на сотрудника зоопарка, в результате чего в больнице ему пришлось наложить более ста швов, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Press Association.
|Giant Panda Lan Zai. AP Photo
Лань Цзай прибыла в зоопарк Ланьчжоу недавно, 28 июля. Ее доставили из города Чэнду в провинции Сычуань. По словам ветеринаров, панда все это время находилась в стрессовом состоянии, поскольку пока не смогла адаптироваться к слишком сухому климату в Ганьсу, из-за чего на протяжении нескольких дней ничего не ела.
Это не первый случай нападения панд на человека в Китае. В октябре 2006 года в заповеднике на юго-западе Китая панда откусила фалангу большого пальца у туриста из США, когда тот попытался ее покормить. А месяц назад в пекинском зоопарке панда напала на пьяного китайца, когда тот залез в ее клетку. В ответ мужчина сам попытался покусать животное.