После лобового столкновения сгорели Фольксваген и ВАЗ: есть жертвы

Один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести в результате дорожной аварии, произошедшей в Крыму на 28-м километре трассы Черноморское-Евпатория.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105, вследствие чего произошло возгорание автомобилей. "Причина пожара устанавливается. Огнем уничтожены салон, моторные отсеки, повреждены кузова и шасси автомобилей", - сообщили в МЧС.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» (1963 г.р., житель села Кировское Черноморского района АРК) был госпитализирован в реанимационное отделение Черноморской центральной райбольницы, где он скончался.

Кроме того, в аварии были травмированы пассажиры обоих автомобилей: трое местных жителей, а также двое граждан России. Состояние россиянки тяжелое, она находится в реанимации.