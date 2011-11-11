Оппозиция из Украины никуда не делась.



Это - ответ на вопрос «Куда исчезла оппозиция в Украине?», который вынес в заголовок своего сообщения некто Олег Вытягов, из учреждения, почему-то носящего название «Институт украинской политики».



Сейчас одной из основных идеологем пропаганды, осуществляемой властями, стала такая: в Украине, люди добрые, оппозиции нет, а потому нет у вас и выбора: или голосуйте за власть, или спускайтесь на дно и не рыпайтесь.



Ничего удивительного, что ее в меру таланта претворяет в текст господин из института, который связывают с Тигипко (этот невероятно гибкий политик действительно исчез даже из умеренной оппозиции и слился с властью в пароксизме административного рвения).



На самом деле ответ на вопрос Вытягова дает сама власть. Вот она очень ясно и недвусмысленно признает существование оппозиции в Украине, правда, признание свое демонстрирует крайне недемократическими методами.



Во-первых, брошены в тюрьму опасные для нее лидеры оппозиции Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Тем самым призналась обществу: я их боюсь, они могут у меня выиграть выборы. И вообще могут много неприятностей причинить. Так что судебный приговор для Юлии Владимировны - это как почетная грамота от Виктора Федоровича. Можно взять в рамочку и повесить на стену камеры.



Своего «признания» от власти дождался и «Фронт» Арсения Яценюка: для начала «наехали» на бизнес руководителя луганского областного отделения, а затем в «лучших» традициях арестовали по нелепому обвинению («трудодни в ведомости не сошлись») председателя Донецкой облорганизации, известного и заслуженного врача. Конечно, как водится в таких случаях, ночью и в квартире дочери.



Во-вторых, власть вполне честно признает, что имеет все шансы проиграть оппозиции выборы по пропорциональной системе. И это признание тем откровеннее, что Партия регионов дважды выигрывала выборы по этой самой системе и очень ее нахваливала. Времена изменились. Теперь власть, упорно игнорируя мнение Венецианской комиссии, что есть сил продавливает через парламент смешанную систему «50 на 50».



Собственно, тем самым и признает, что партия власти потеряла авторитет и доверие в обществе. Необходимо прибегать к другим методам: деньгами и админресурсом обеспечить победу "своим" на мажоритарных округах. Таким образом и парламентское большинство получится. При реальном рейтинге в 15-18%.



А еще повысить проходной барьер до 5%, чтобы отрезать от парламента мелкие оппозиционные партии. Оказывается, и о них помнят, признают, что они есть в Украине и могут играть свою роль в сопротивлении власти. И «УДАР» Виталия Кличко, и «Свобода» Олега Тягнибока, и «За Украину» Вячеслава Кириленко, и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, и «Европейская партия» Николая Катеринчука... Респект им и «уважуха» от власти. Целая куча почетных грамот. И - на фиг с «политического пляжа».



А теперь пропагандистская машина убеждает нас, что оппозиция в Украине исчезла. Всё, нет выбора. Ловите гречку с тушенкой на мажоритарных округах от добрых «дяденек».



Господа с Банковой и Грушевского! Оппозиция никуда не денется из Украины хотя бы потому, что для нее есть мощная социальная база: протестный потенциал невероятный. Даже к позднему Кучме и его свите не было такой неприязни. Да и не воровали тогда в таких масштабах.



Такие общественные настроения не уходят в никуда, они всегда находят свое организационное и действенное выражение. И именно из них может родиться совсем другая по своей природе и страшнее для власти новая оппозиция.



Оппозиция с вилами ...



Николай Писарчук