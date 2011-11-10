На Крещатике автомобиль сбил гаишника

В Киеве на пересечении улиц Крещатик и Прорезная автомобиль сбил сотрудника ГАИ.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, дорожно-транспортное происшествие случилось несколько минут назад.

Сейчас пострадавшему сотруднику ГАИ оказывает помощь бригада врачей «скорой помощи», на месте работают следственно-оперативные группы.

Подробности инцидента выясняются.