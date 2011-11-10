На Крещатике автомобиль сбил гаишника
19:01, 10 ноября 2011Разное
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Несколько минут назад...
В Киеве на пересечении улиц Крещатик и Прорезная автомобиль сбил сотрудника ГАИ.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, дорожно-транспортное происшествие случилось несколько минут назад.
Сейчас пострадавшему сотруднику ГАИ оказывает помощь бригада врачей «скорой помощи», на месте работают следственно-оперативные группы.
Подробности инцидента выясняются.
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