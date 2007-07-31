Крестьяне нашли общий язык с дикими кабанами

Жителям молдавского села Протягайловка в окрестностях города Бендеры удалось добиться мирного сосуществования со стаей диких кабанов, которые обитают в соседнем Гербовецком лесу. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ИА "Новый регион".

По данным агентства, крестьяне стали подкармливать животных, страдающих от засухи, а те, в свою очередь, перестали совершать набеги на их хозяйства.

В Гербовецком лесу находятся охотничьи угодья, однако массовый отстрел кабанов там запрещен. Лесники, к которым обратились местные жители, заявили, что не могут следить за тем, как животные ведут себя за пределами леса. Крестьяне между тем были обеспокоены материальным ущербом, а также опасались, что кабаны могут напасть на детей.

В итоге местные власти решили отвезти в лес корм и воду для кабанов. После этого набеги прекратились: в течение последней недели животные не появлялись на огородах.