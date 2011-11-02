В ДТП погибла судья Апелляционного суда
17:04, 02 ноября 2011Разное
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Авария на трассе Ивано-Франковск – Калуш
Вчера вечером в ДТП погибла судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области.
Как сообщил УНИАН старший инспектор по особым поручениям Управления ГАИ в Ивано-Франковской области Константин КУЛАК, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Ивано-Франковск – Калуш.
По данным К.КУЛАКА, авария случилась из-за превышения скорости водителем автомобиля, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем судьи. Виновник трагедии в тяжелом состоянии находится в больнице.
К.КУЛАК сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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