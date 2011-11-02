Вчера вечером в ДТП погибла судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

Как сообщил УНИАН старший инспектор по особым поручениям Управления ГАИ в Ивано-Франковской области Константин КУЛАК, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Ивано-Франковск – Калуш.

По данным К.КУЛАКА, авария случилась из-за превышения скорости водителем автомобиля, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем судьи. Виновник трагедии в тяжелом состоянии находится в больнице.

К.КУЛАК сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.