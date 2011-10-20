Впервые в истории Франции президент стал отцом

Карла Бруни, супруга французского президента Николя Саркози, в среду родила дочь.

Это их первый общий ребенок. У 56-летнего Саркози есть три сына от двух предыдущих браков, у Бруни тоже есть сын Орельен.

В среду днем президент приезжал в больницу поддержать свою 43-летнюю супругу, однако затем должен был отправиться во Франкфурт на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Николя Саркози - первый в истории Франции президент, ставший отцом в период, когда он находится у власти, замечает Радио Свобода.

С бывшей моделью и певицей Карлой Бруни Николя Саркози познакомился в 2007 году, в начале 2008-го они вступили в брак, пишет РИА Новости. Бруни неоднократно давала понять, что хочет родить Саркози ребенка. В декабре 2010 года во время официального визита президента в Индию первая леди просила служителя Тадж Махала помолиться, чтобы у нее родился сын.

Ранее приближенные супруги президента сообщали, что она выступает против появления в прессе фотографий ее будущего ребенка. В свою очередь, представители Елисейского дворца заявили, что официальной информации о пополнении в семье главы государства не будет.