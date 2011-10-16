В США украли мост

Злоумышленники, похитившие мост в районе поселка Норт-Бивер в Пенсильвании, задержаны, передает Associated Press. Как рассказали в местной полиции, братья Джонс - 24 и 25 лет - выручили за 15,5 тонны металла около 5 тысяч долларов.

Сотрудникам компании по утилизации старший брат заявил, что у него было разрешение на демонтаж моста, и показал фотографии сооружения, сделанные камерой мобильного телефона. Однако приемщики не поверили и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что мост длиной 15 метров и шириной 6 метров, находившийся на частной территории в лесу, был разрезан с помощью сварочной горелки. Кража произошла в конце сентября - начале октября, но стало о ней известно лишь спустя несколько дней. Предположительная стоимость восстановления моста - около 100 тысяч долларов.

Братьям грозит обвинение в причинении крупного ущерба, краже, сокрытии краденого и преступном сговоре, подводит итог Лента.ру.