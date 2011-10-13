Новая Руина, или Зачем Виктор Янукович загоняет сам себя в ловушку

После того, как приговор Юлии Тимошенко стал общемировым политическим и медийным событием, причин завидовать Виктору Януковичу не осталось вовсе — ни как человеку, ни как политику — несмотря ни на какие Межигорья и прочие земные сокровища.

Люди, советовавшие Януковичу поскорее расправиться с Тимошенко, судя по всему, плохо осведомлены в закономерностях украинской политической культуры, в конструкции украинской политической системы и в истории козачества.

А еще — они плохо (или наоборот — очень хорошо) осведомлены в методологии работы крупных разведок мира.

В результате, загнали его в западню, из которой нет выхода: что бы теперь ни сделал Янукович и политический режим его имени (возбуждение дела против Тимошенко по ЕЭСУ, отмена приговора в апелляционном суде, утверждение приговора в апелляционном суде и др.) — всё будет ему в минус, а не в плюс.

Возможно, если б 7-летний приговор «благословил» сам Путин, можно было бы сыграть в игру «вынужденное вступление в Таможенный союз в обмен на зачистку ЮВТ», однако в том-то и пикантность ситуации, что Путин сам по этому делу — вроде соучастника. Ну а «благословлением» одного Жириновского сыт не будешь — это, скорее, что-то вроде «черной метки» или поцелуя прокаженного. Впрочем, вступить в Таможенный союз Янукович еще может успеть.

Да, «посадка» Тимошенко сама по себе не способна вывести на улицы не то что сотни, но даже десятки тысяч недовольных — нового Майдана не будет. Юлия Владимировна сама немало постаралась, чтобы выпасть из мессианского амплуа.

Однако ее «посадка» может стать стартом к масштабной делегитимизации нынешнего политического режима — как внутри страны, так и на международном уровне. Государство обладает монопольным правом применения легального насилия именно потому, что за ним это право признают — граждане внутри страны и другие государства на международной арене. Делегитимизация политического режима начинается со всеобщего представления о том, что действия государства основываются не на праве, а на произволе и манипуляциях с законодательством. Общемировой резонанс вокруг дела Тимошенко создает режиму имидж «алчных варваров» и усиливает ее собственный политический вес, возвращая из полумаргинального состояния.

Юлия Тимошенко — женщина мистическая, почти провиденциальная, в ситуациях политической нестабильности и неопределенности она всегда только набирает очки. Все мужчины-политики, рискнувшие противостоять ей, бесславно уходят в небытие: Лазаренко, Кучма и Ющенко могут считаться серьезными экспертами в этом вопросе.

И пока Тимошенко в СИЗО либо на зоне, Янукович попадает в ловушку, становясь заложником ситуации. Если, не дай Бог, с нею что-нибудь произойдет в местах заключения, а любая мощная разведка мира способна ей навредить, виновным в мировом и украинском общественном мнении будет признан Янукович — убедить всех-всех-всех в этом будет совсем несложно, имея в виду зигзаги его биографии.

После этого начинается управляемый извне «обвал» украинского государства.

На «штыках» — милиции и армии — этот режим долго не продержится. Международная изоляция наиболее заметных персонажей украинского «политикума» (отсечение от спрятанной за пределами Украины собственности, расставание с живущими в лондонах и швейцариях семьями) — это лишь начало.

Ну а лишение Украины права на проведение «Евро-2012», что лоббируют немецкие политики, напрямую заинтересованные в переносе чемпионата в Германию, уничтожит легитимность «коллективного Януковича» даже в самых маргинальных слоях украинского общества. Ведь Украина сейчас фактически живет только футболом: футбол — это единственное, что объединяет все регионы страны, а также политическую элиту и народ, это единственное событие со знаком «плюс» за последние годы.

В подобной ситуации между руководителями России и руководителями ЕС складывается консенсус — по поводу неприятия Януковича и его ближайшего окружения.

Но самое печальное для Украины и украинского народа заключается в том, что сейчас все ее соседи — и ближние, и дальние — заинтересованы то ли в ослаблении этой страны, то ли вообще в ее развале, дроблении и исчезновении (по крайней мере, в нынешних границах).

Несколько лет назад нами было высказано предположение, что природа украинской социальности такова, что в условиях отсутствия внешних жестких вызовов Украина-как-страна может просуществовать без Украины-как-государства. Нынешние украинские политики, похоже, пытаются проверить нашу гипотезу на практике…

Андрей Окара