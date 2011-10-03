В Грузии разрешили ездить за рулем без прав и техпаспорта

Грузия стала первой в мире страной, где автолюбителям больше не надо во время езды иметь при себе водительские права и техпаспорт.

Как сообщает NEWSru, об этом объявил в Тбилиси министр внутренних дел Вано МЕРАБИШВИЛИ.

Теперь каждый патруль дорожной полиции в Грузии оснащен специальным бортовым компьютером с базой данных. Как пояснял ранее министр, патруль будет спрашивать у водителя имя, отчество и по компьютеру сверять, имеет сидящий за рулем человек водительские права или нет.

Это нововведение направлено на облегчение жизни водителей и является частью реформ, проводимых в структуре правоохранительной системы. До сих пор за вождение автомобиля без водительских прав законом страны предусматривался штраф в 15 лари (9 долларов).