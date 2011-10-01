Видео об автонарушениях автоматически попадут в специальный центр

В Москве начинает работу Центр автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской ГИБДД.

До конца года на улицах российской столицы будут работать в автоматическом режиме более 150 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. С их помощью, в первую очередь, будет контролироваться скоростной режим на магистралях и режим движения на полосах, выделенных для автобусов, троллейбусов и трамваев.

Водители, попавшие в объектив, по почте получат уведомления о нарушении и размере штрафа.