Нардеп: биометрический паспорт - не прихоть, а требование ЕС

Критика, которая звучит в адрес принятого в целом проекта закона «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», является безосновательной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщили соавторы законопроекта - народные депутаты Украины Валерий КОНОВАЛЮК и Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Так, О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что принятие документа не является чьей-либо прихотью, а обусловлено исключительно тем, что введение электронных заграничных паспортов с биометрическими данными является одним из основных требований для получения нашей страной безвизового режима с Европейским Союзом.

Кроме того, он подчеркнул, что принятие данного документа обеспечивает реализацию целого комплекса мер и международных обязательств Украины по борьбе с торговлей людьми, а также подделкой документов.

При этом О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что данный законопроект нужно рассматривать как составляющую системы уже действующих нормативных актов, направленную на либерализацию отношений с ЕС. В частности, речь идет о законодательстве, касающемся защиты прав беженцев и борьбы с торговлей людьми.

«Принятие данного документа является важной составляющей в формировании взаимоотношений с Европейским сообществом», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

В свою очередь В.КОНОВАЛЮК отметил, что, приняв в целом данный законопроект, Украина стала более европейской страной.

Он сообщил, что на сегодняшний день биометрические паспорта применяются более чем в 90 странах мира. При этом использование такого рода документов позволяет существенно сократить бюрократический аппарат и создать эффективную систему учета граждан.

Также В.КОНОВАЛЮК отметил, что данным законопроектом не вводится ни один новый документ, кроме «карты мигранта». Соответственно, любые заявления о том, что принятие законопроекта приведет к увеличению количества документов, которые должен иметь каждый украинец, депутат считает абсолютно безосновательными.

При этом он подчеркнул, что указанный закон позволяет систематизировать и создать в Украине общую базу документов, которые должны быть у гражданина Украины.

«Этот закон - колоссальный шаг вперед. Мы сделали серьезный шаг в движении к безвизовому режиму с ЕС», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Относительно критики законопроекта, которая прозвучала со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в части того, что документ ограничивает права беженцев, то, по мнению О.ЗАРУБИНСКОГО, такая позиция определяется желанием ряда европейских стран «перенаправить миграционные потоки».

Критику документа со стороны Министерства юстиции Украины О.ЗАРУБИНСКИЙ считает закономерной, ведь проект закона, подготовленный Минюстом, не нашел поддержки в парламенте.

«Вероятно, тут присутствует эмоциональная составляющая, ведь принят не Минюстовский документ», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

При этом В.КОНОВАЛЮК объясняет позицию министерства желанием получить из госбюджета 1,5 млрд. грн., необходимых на проведение мероприятий, предусмотренных вариантом проекта закона Минюста, который парламент отклонил. При том, что принятый ВР закон о документах не требует выделения дополнительных средств из бюджета.

Как сообщил В.КОНОВАЛЮК, время производства одной биометрической паспортной карты по уже существующим в Украине технологиям – 1 минута 49 секунд. Предусмотрено, что получение электронной паспортной карты для людей, которые по религиозным мотивам не хотят ее иметь, будет добровольным. Для таких людей правительство разработает отдельный порядок получения гражданского документа без электронной составляющей.

По его словам, со ссылкой на более ранние заявления министра внутренних дел, стоимость получения электронного загранпаспорта может составить 350 грн., а сроки получения будут такими же, как и при получении нынешних загранпаспортов без электронного чипа.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О документах, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины".

Закон регулирует правоотношения, связанные с установлением единой формы и порядка изготовления, выдачи, обмена, продления срока действия, пересылки, исключения, в частности, временного возвращения государству, признанием недействительными и уничтожением документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, и гарантирует реализацию конституционных прав граждан на свободу передвижения, свободный выбор местожительства в Украине, а также права и обязанности лиц, на имя которых выданы такие документы.

Законом установлено, что биометрические данные включаются в документы исключительно в случаях, установленных данным законом. Объем таких данных, а также технические требования к форме носителя биометрической информации устанавливаются Кабинетом министров Украины в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации (ICAO), если другое не предусмотрено данным законом.

Также законом установлено, что информация, которая отмечается в документах и подлежит автоматизированной обработке, сохраняется в формате, позволяющем идентифицировать личность, которой выданы эти документы в порядке, установленном законодательством, не дольше, чем это необходимо для цели, с которой такие данные сохраняются.