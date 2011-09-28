Японский автоконцерн Тойота готовится выпустить самый экономичный автомобиль в мире.

Как пишут сегодня местные СМИ, машина будет проходить около 40 километров на одном литре бензина. Новая модель уже получила название "Аква".

Выпуск новой модели призван закрепить лидерство компании на рынке автомобилей с двигателями промежуточного между бензиновым и электрическим типа, который пользуется в Японии большой популярностью.

Предполагается, что новая машина будет стоить около 22 тысяч долларов.

Эхо Москвы