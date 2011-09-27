Украина остается интересной для ведущих игроков мировой политики

Для главы государства, являющегося членом Организации Объединенных Наций, участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН – не просто элемент дипломатического протокола, но и возможность провести в сжатые сроки переговоры с мировыми лидерами.

Зачастую именно в кулуарах Генеральной Ассамблеи проводятся консультации, дающие старт эффективному двустороннему сотрудничеству. Впрочем, политическая ситуация в Украине сегодня такова, что внимание прессы было сосредоточено на том, встретился ли Виктор Янукович с Бараком Обамой. Невольно вспоминается ситуация поздней осени 2004 года, когда Янукович конкурировал с Ющенко за пост президента и они обменялись рукопожатием после переговоров за круглым столом. Участники украинской делегации утверждают, что общение украинского и американского президентов в сентябре 2011 года было, главы государств обменялись несколькими теплыми словами.

Вряд ли в нынешней ситуации стоило ожидать большего: Обаме, которому через год предстоит участие в президентских выборах, сегодня важнее реальные внешнеполитические успехи, а не соблюдение церемоний. Среди внешнеполитических приоритетов Штатов – нераспространение ядерного оружия и материалов, из которых можно изготовить «грязную» бомбу. Поэтому стоит обратить внимание на событие, которое произошло уже после отлета Виктора Януковича. 26 сентября главы дипломатических ведомств Украины и США Константин Грищенко и Хиллари Клинтон подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в вопросах ядерной безопасности. Этот документ должен был быть подписан еще весной, но на тот момент нормативная база Украины не позволяла этого сделать. Виктор Янукович, пообещавший Бараку Обаме избавиться от запасов высокообогащенного урана, сдержал свое слово, обеспечив принятие необходимых документов. К тому же на этот раз, в отличие от «Харьковского партнерства» конца 90-х годов, Украина сумела добиться от заокеанских партнеров твердых гарантий выполнения ими обязательств. После подписания Грищенко и Клинтон меморандума в Харькове будет построена новейшая установка – источник нейтронов с использованием низкообогащенного урана, использование которой позволит нашим ученым не сдавать лидирующие позиции в области ядерной физики. На это США выделяют 60 миллионов долларов.

Подписание меморандума стало завершающим аккордом визита Виктора Януковича за океан и фактической кульминацией его поездки за океан. Украина подтвердила, что является ответственным и предсказуемым партнером, при этом продемонстрировав готовность отстаивать собственные интересы. Отметим, что в Нью-Йорке украинский президент провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, который в этом году уже был гостем украинской столицы. Как оказалось, отказ нашей страны от безоглядной евроатлантической интеграции и ее нейтральный статус не мешают плодотворному сотрудничеству с Альянсом: Виктор Янукович получил приглашение для участия в следующем саммите НАТО.

Особого внимания заслуживает и встреча украинского президента с представителями американского бизнеса. Как известно, тамошние компании обладают технологиями добычи сланцевого газа, значительными запасами которых располагает Украина. Виктор Янукович, подчеркнув заинтересованность в наращивании объемов добычи энергоресурсов, призвал заокеанских бизнесменов активнее инвестировать в нашу страну. Президент отметил, что после отмены почти 90% регуляторных актов делать это стало намного проще. В частности, в энергетической сфере приняты все необходимые решения, позволяющие иностранным компаниям принимать участие в добыче нефти и газа в Украине. По словам Януковича, «мы обеспечим равные правила и прозрачные условия ведения бизнеса для всех». К тому же в Украине готовится реализация земельной реформы, что позволит нашей стране громче заявить о себе на международном рынке продовольствия. Американские компании, представители которых присутствовали на встрече с украинским президентом, определенно заинтересованы принять участие в освоении значительного объема плодородных земель.

За океаном Виктор Янукович отметил снижение на четверть количество украинских курильщиков и существенное уменьшение числа жертв дорожно-транспортных происшествий. Глава государства подчеркнул необходимость реформирования медицинской сферы, где приоритетами станут обеспечение качественной первичной медицинской помощи и внедрение страховой медицины.

Януковичу удалось продемонстрировать, пожалуй, главное: Украина остается интересной ведущим игрокам мировой политики. При этом необходимо понимать, что опускать планку этого интереса нельзя – это не соответствует национальным интересам нашей страны, а потому МИД и президентской администрации придется серьезно работать над обеспечением новых успехов во внешней политике Украины.

Евгений Магда