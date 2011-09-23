Суд отклонил апелляцию женщины, срезавшей Януковича с венка (фото)

05:46, 23 сентября 2011
Разное
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Галина Швыдка отсидела 10 суток

Пенсионерка Галина Швыдка у здания Апелляционного суда Киева.

В этот день состоялось рассмотрение апелляции Галины Швыдкой на его арест сроком на 10 суток за отрезанную ленту с именем Януковича на венке у памятника Тарасу Шевченко.

Пенсионерка Галина Швыдка возле здания Апелляционного суда Киева.24 августа в Киеве в знак протеста против политических репрессий и установления диктатуры в Украине Швыдка отрезала фамилию Януковича от ленты на его венке к памятнику Тарасу ШевченкоПенсионерка Галина Швыдка возле здания Апелляционного суда Киева. 24 августа в Киеве в знак протеста против политических репрессий и установления диктатуры в Украине Швыдка отрезала фамилию Януковича от ленты на его венке к памятнику Тарасу Шевченко

Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов. Швыдка и ее адвокаты пытались доказать, что она выразила свою гражданскую позицию. Суд не прислушался к этим доводам и оставил в силе обвинения в хулиганстве.

24 августа в Киеве в знак протеста против политических репрессий и установления диктатуры в Украине Швыдка отрезала фамилию Януковича от ленты на его венке Тарасу Шевченко. Пенсионерку арестовали на 10 суток. Милиция в суде утверждала, что венок принадлежит Януковичу, и своими действиями Швыдка повредила его имущество.

Фото Алексея Чернышова / УНИАН

 

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