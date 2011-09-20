Колонии рекламируют колючую проволоку собственного производства

Ряд украинских исправительных колоний будет рекламировать на выставке «Технологии защиты-2011», которая пройдет в столичном Международном выставочном центре с 20 по 22 сентября, колючую проволоку, камерные замки и другие изделия собственного производства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отметили в ГПтС, на выставке, кроме образцов форменной и рабочей одежды, "будут представлены в рекламном виде такие изделия, как сетка-рабица, колючее ленточное заграждение «Егоза», «Незабудка», замок камерный, двери камерные, пост сирены ПВ-СС, решетки оконные кованые, огнетушитель ВВП-9(з), а также рекламные буклеты и прайсы".

Вместе с тем в пресс-службе информировали, что предприятия учреждений исполнения наказаний с 21 по 24 сентября на VIII Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность-2011» также представят "в широком ассортименте" швейные изделия, спецодежду, камуфляжную одежду и другое.