Иномарка сбила пешехода и врезалась в маршрутку: есть погибший и раненые

В Мелитополе Запорожской области водитель автомобиля «Hyndai Coupe» сбил пешехода и врезался в маршрутку на остановке общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, двойное ДТП произошло 19 сентября в 21.07 на проспекте 50 лет Победы.

«Автомобиль «Hyndai Coupe» при движении совершил наезд на пешехода, после чего столкнулся с маршрутным такси «Mercedes Bens 308Д», стоявшим на остановке. Вследствие ДТП погиб 36-летний пешеход, еще 4 человека пострадали», - сообщили в МЧС.

По информации Управления ГАИ в Запорожской области, трое пассажиров маршрутного такси и водитель «Hyndai Coupe» каретой скорой помощи были госпитализированы в городскую больницу № 1 с травмами легкой и средней степени тяжести.