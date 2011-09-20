Праздник «святого» Мартенса

Визит президента Европейской народной партии Вильфреда Мартенса в Украину можно рассматривать как пример последовательности в политической дружбе. Или – если угодно – как пример вмешательства во внутренние дела независимого государства.

Господин Мартенс возглавляет крупнейший альянс политических сил, в который входят канцлер Ангела Меркель, президент Николя Саркози и многие другие представители политической элиты Старого Света. Несколько лет назад стараниями Григория Немыри партия «Батькивщина» поменяла сомнительную перспективу членства в Социалистическом интернационале на статус наблюдателя в ЕНП вместе с «Нашей Украиной» и Народным Рухом Украины. Смена политической ориентации, как показывает развитие событий, стало определяющим. Юлия Тимошенко не ленилась принимать участие в саммитах ЕНП, очаровывая своих новоявленных единомышленников. Мартенс, со своей стороны, поддерживал Тимошенко во время президентской кампании. Отметим, что и после поражения Юлии Владимировны Мартенс, словно заботливый наставник, давал ей советы, приглашал в Европу для участия в совместных мероприятиях. После взятия лидера «Батькивщины» под стражу президент ЕНП стал одним из наиболее последовательных критиков украинской власти.

Формальным поводом для посещения Украины стало участие Мартенса в мероприятиях, организованных его соратниками в нашей стране. Однако участие мастодонта европейской политики в становлении гражданского общества в Украине оказалось лишь дымовой завесой над истинными целями его приезда. Если использовать военную терминологию, то Мартенс провел массированную артподготовку по позициям украинской власти накануне саммита Yalta European Strategy. Бывший бельгийский премьер, пользуясь тем, что не занимает никаких формальных постов в Европейском Союзе, позволил себе не стесняться в выражениях, выступив в роли своеобразного регента хора европейских критиков Виктора Януковича

Порой Мартенса заносило даже на дружественное поле. Как, например, расценивать его призыв поскорее внедрить Энергетическую хартию в украинское законодательство, поскольку многие политические силы тесно связаны с энергетическими компаниями. Видимо, президента ЕНП забыли проинформировать, что Юлию Тимошенко много лет называли «газовой принцессой», а присоединение к Энергетической хартии, как и заявленное разделение «Нефтегаза Украины» на несколько компаний, осуществляется уже во время президентства Януковича.

Информированные источники утверждают, что во время двухчасового разговора с Виктором Януковичем Вильфред Мартенс даже не пытался делать вид, будто хочет обсудить состояние дел в Украине. Он без обиняков заявил, что его волнует судьба друга, Юлии Тимошенко, после чего выдвинул ультиматум украинской власти. Мартенс заявил, что без освобождения лидера «Батькивщины» из-под стражи и обеспечения ее участия в парламентских выборах 2012 года об успешной евроинтеграции Украины не может быть и речи. Странно, что уважаемый бельгийский господин не предложил сразу засчитать победу «Батькивщине» в ходе будущей кампании по выборам в Верховную Раду без проведения голосования и подсчета голосов. Видимо, это уже будущее пожелание, на следующий год.

Беспардонная манера поведения отдельных европейских «друзей Украины» вряд ли вызывает у рядовых граждан нашей страны симпатию. Зато можно порадоваться за представителей отечественной оппозиции. Если при Кучме они с минимальным успехом апеллировали к Вашингтону, то сегодня нашли себе покровителей поближе и поэффективнее. Интересно, станет ли Мартенс защищать – на этот раз от своих соратников из «ФИДЕС» - бывшего венгерского премьера-социалиста Ференца Дюрчаня, которому политические оппоненты инкриминируют резкое ухудшение экономической ситуации в стране? Или в данном случае справедливость будет важнее необходимости соблюсти политические приличия?

Пока бывший бельгийский премьер раздает советы украинцам, на его Родине больше года не могут сформировать правительство, что является рекордом для Западной Европы. Быть может, пора направить усилия господина Мартенса на бельгийское направление? Хотя бы с целью обеспечения морального основания для массированного влияния на украинскую политику…

Евгений Магда