Два российских миллиардера подрались в телестудии

Российский миллиардер Александр Лебедев, владелец газет в Британии и России, ударил по лицу другого миллиардера Сергея Полонского, бывшего владельца строительной корпорации Mirax.

Это произошло в студии НТВ во время записи телепрограммы о финансовом кризисе.

Позднее Лебедев объяснил свои действия тем, что Полонский вел себя угрожающе во время теледебатов.