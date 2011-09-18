Два российских миллиардера подрались в телестудии

12:25, 18 сентября 2011
Разное
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Обсуждали финансовый кризис

Российский миллиардер Александр Лебедев, владелец газет в Британии и России, ударил по лицу другого миллиардера Сергея Полонского, бывшего владельца строительной корпорации Mirax.

Это произошло в студии НТВ во время записи телепрограммы о финансовом кризисе.

Позднее Лебедев объяснил свои действия тем, что Полонский вел себя угрожающе во время теледебатов.

 

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