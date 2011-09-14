Во Франции сорвали рекордный джекпот - 162 миллиона евро

Во Франции установлен новый рекорд выигрыша в лотерею. Как сообщает France Info, обладателем 162 миллионов 256 тысяч 622 евро стал житель департамента Кальвадос в Нижней Нормандии.

Пока победитель розыгрыша лотереи EuroMillions, в котором приняли участие 40 миллионов покупателей лотерейных билетов, пока не заявил права на выигрыш.

Удачу французу принесло сочетание чисел 9, 28, 30, 32, 49, а также два так называемых счастливых номера - 9 и 10, указывает Лента.ру. На то, чтобы стать обладателем джекпота, у новоиспеченного миллионера был один шанс из 116 миллионов. Теперь у француза есть 60 дней, чтобы забрать свой выигрыш.

Для того, чтобы получить свои 162 миллиона евро, жителю Нормандии нужно обратиться в национальную лотерейную компанию Francaise des Jeux и предъявить выигрышный билет. После подтверждения права на получение денег миллионеру выдадут чек на выигранную сумму, прокатят по Парижу на лимузине, сводят пообедать в ресторан и предоставят возможность переночевать в замке. Все эти развлечения оплатит Francaise des Jeux.

Помимо чека на выигранную сумму французу также вручат "паспорт победителя", куда он сможет вклеить свою фотографию и вписать личные данные. В "паспорте" также опубликованы советы начинающему миллионеру и небольшой словарик, который поможет ему разобраться в некоторых новых для себя финансовых терминах.

Предыдущий рекорд выигрыша в EuroMillions во Франции был установлен в 2009 году, когда 15 обладателей лотерейных билетов разделили джекпот в размере 100 миллионов евро. Европейский же рекорд выигрыша в EuroMillions на сегодняшний день составляет 185 миллионов евро. Эту сумму в июле 2011 года выиграла пара из Шотландии.

В EuroMillions играют во Франции, Великобритании, Бельгии, Португалии, Испании, Ирландии, Австрии, Люксембурге и Швейцарии. Розыгрыши проводятся еженедельно.