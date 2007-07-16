ДТП на автотрассе Киев-Чоп: погибли двое взрослых и ребенок
08:29, 16 июля 2007Разное
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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
В воскресенье в 12.30 возле с.Конюхив Стрыйского района Львовской области на автотрассе Киев-Чоп легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло трое людей, в том числе ребенок (2005 г.р.).
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще четверо пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 210 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 37 человек и 298 получили травмы.
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