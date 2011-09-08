О цене контракта и цене слова

Первый в истории новейших украино-российских отношений судебный процесс в Стокгольмском арбитраже, кажется, становится реальностью. Можно ли было его избежать?

Антироссийская позиция предыдущего президента Украины была пассивной в отношении российского газового проекта «Северный поток». Украина не предложила ему никакой альтернативы, не добивалась вместе с США, Европейским Союзом и Россией модернизации украинской ГТС.

Ситуация для нас резко ухудшилась в 2009 году, когда были подписаны газовые контракты. Премьер Тимошенко пошла на то, чтобы зафиксировать не только формулу ценообразования за газ, но и объем этого газа, который мы вынуждены выкупать. Но еще в 2004 году Верховная Рада Украины и Госдума России ратифицировали межправительственное соглашение 2001 года, которое госпожа Тимошенко проигнорировала.

Не просто проигнорировала. Есть вероятность, что в судебном процессе над госпожой Тимошенко будет установлено или превышение ею должностных полномочий, или подделка служебных документов, или сознательное введение в заблуждение, или все это вместе.

Не соглашусь с некоторыми западными комментаторами судебного процесса против Тимошенко. Они - включая экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора и немецкого политолога Андреаса Умланда – сознательно или бессознательно лукавят и манипулируют, когда говорят о недопустимости судебного процесса за политические решения.

Является ли основой правовой демократии то, что по закону руководитель правительства должен действовать исключительно на основании директив, утвержденных по прописанной в законах Украины процедуре? Были ли утверждены директивы для газовых контрактов? Известно ли западным комментаторам, что в практике демократических стран, даже в США, при всей своей власти, президент не может единолично объявить войну? Его решение требует утверждения Палатой представителей США.

Не все однозначно и с практикой суда за политические решения. 5 сентября в Исландии начался процесс над экс-премьером этой страны господином Хорде. Это специальный суд, основанный для рассмотрения дел в отношении правительственных чиновников, он называется Landsdomur. Исландскому правительственному чиновнику инкриминируют укрывательство (в составе группы) информации о настоящем состоянии финансовой системы страны, что стало одной из причин ее финансовых проблем. Аналогии с Украиной более чем очевидны: господин Хорде отрицает вину и называет процесс "фарсом" и местью действующей власти.

А пока украинский суд должен официально зафиксировать, утверждала ли госпожа Тимошенко директивы на заседании Кабмина. А пока еще вопрос: почему она еще в 2009 году не предупредила Дубину и Диденко, что они действуют на основании ее персонального поручения, а не директив? Не даром Диденко заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений по указанию, Тимошенко и что если бы он знал, что директивы КМУ принимались тогдашним премьером единолично, то не выполнял бы их.

В соглашении 2001 года указывалось, что Украина и Россия ежегодно пересматривают объемы закупки газа и цену на него. И не предусматривалось, что Украина по принципу «бери или плати» обязана платить за ненужный нам газ. Статус у международного соглашения - выше, чем у контракта двух хозяйствующих субъектов - «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». Это создает юридические предпосылки процесса в Стокгольме.

Виктор Янукович недавно заявил, что «харьковские соглашения» были частью большего украинско-российского компромисса относительно газовых вопросов, которого российская сторона не придерживалась. Обратим внимание на то, что эти его слова не были опровергнуты и даже не поставлены Кремлем под сомнение.

Что делает Украина?

Об одном из весомых достижений написал посол Великобритании в Украине Ли Тернер. О договоре относительно совместной деятельности между компанией Shell и ее украинским партнером ДК «Укргазвидобування» относительно поиска и добычи сланцевого газа в Украине. Его, стоимость, пишет посол Великобритании, потенциально будет составлять до 800 млн. долларов США. Как член пула журналистов Президента Украины, 29 января 2011 года я присутствовал на переговорах в Давосе (Швейцария) между Президентом Виктором Януковичем и генеральным директором компании «Royal Dutch Shell» Питером Возером. Речь шла именно об этом проекте. Полгода от первого контакта до договора – согласимся, темпы оптимальные.

Возможный судебный процесс в Стокгольмском арбитраже накладывается на киевский процесс «Украина против Тимошенко», на будущие выборы в России и на процедуру заключения договоров Украины с Европейским Союзом. Можно прогнозировать, что украинско-российские отношения ожидают испытания, возможно, самые крупные с момента «приступа» украинско-российской дружбы 21 октября 2003 года, когда началось строительство дамбы от краснодарского берега России к украинской косе Тузла. Без сомнения, получат удовольствие все те, для кого конфликты Украины и России - заменитель счастья. Можно также прогнозировать, что напряжение в двусторонних отношениях спадет после выборов в России.

Вячеслав Пиховшек