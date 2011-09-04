В Грузии из водопроводных кранов пошла нефть

В грузинском поселке Барцхана (Аджария) из кранов вместо воды идет нефть, сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на InterpressNews.

Из-за этого загрязнена местная система водоснабжения, у местных жителей вышли из строя водонагревательные приборы и стиральные машины.

Причина "нефтяного бума" в том, что из-за работ водопровод часто отключают, и в систему попадает нефть из расположенной поблизости поврежденной линии подачи нефти.

"Руководство нефтяного терминала заверяло, что повреждения уже ликвидированы. Но факт в том, что из кранов вместо питьевой воды идет нефть. В связи с тем, что в настоящее время руководителей компании "Вода Батуми" нет на месте, в частности директор в отпуске за пределами страны, прокуратура задержала только технического директора. Уже второй день население остается без питьевой воды и вынуждено использовать дождевую воду", - сообщает агентство.