Украинский моряк выпал за борт в Дании - так и не нашли

В Дании выпал за борт судна гражданин Украины, член экипажа танкера „Kihada”.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА.

Согласно данным Посольства Украины в Королевстве Дания, несчастный случай с гражданином Украины произошел 28 августа во время захода танкера „Kihada” (флаг Маршальских островов) в порт г. Грено (Дания).

В ходе поисково-спасательной операции, организованной компетентными органами Дании, гражданина Украины найти не удалось, сообщил А.ДИКУСАРОВ.

В данное время Морской администрацией Дании ведется расследование причин указанного несчастного случая.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Королевстве Дания и в Департаменте консульской службы МИД Украины.