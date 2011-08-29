Водитель легкового авто сбил насмерть 8-летнего ребенка
06:26, 29 августа 2011Разное
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Мальчик умер через 5 часов
В Херсонской области водитель легкового автомобиля сбил на смерть 8-летнего ребенка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, сегодня на 68-м км автодороги Херсон – Каховка – Геническ 58-летний водитель автомобиля “Фольксваген Гольф” совершил наезд на 8-летнего пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги.
От полученных телесных повреждений мальчик через пять часов умер в Новокаховской городской больнице.
Проводится расследование.
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