Водитель легкового авто сбил насмерть 8-летнего ребенка

В Херсонской области водитель легкового автомобиля сбил на смерть 8-летнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, сегодня на 68-м км автодороги Херсон – Каховка – Геническ 58-летний водитель автомобиля “Фольксваген Гольф” совершил наезд на 8-летнего пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги.

От полученных телесных повреждений мальчик через пять часов умер в Новокаховской городской больнице.

Проводится расследование.