Секонд-хенд на Шулявке закрывают

Рынок секонд-хенда возле станции метро “Шулявская” в Киеве закроют и демонтируют его палатки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Столичная власть обещает решить вопрос с трудоустройством торговцев.

В Соломенской райгосадминистрации отмечают, что рынок на Шулявке уже больше года функционирует без соответствующих разрешений. Договор на аренду земельного участка частным предприятием «Азнавур» истек еще в марте 2010 года. Кроме того, МАФы, установленные на торговой площадке, работают без необходимой разрешительной документации.

В сообщении напоминается, что на рынке неоднократно возникали серьезные пожары, повредившие опоры Шулявского путепровода.

«Учитывая эти факты, а также многочисленные обращения жителей района, которые неоднократно жаловались на неудобства, вызванные работой рынка, районная администрация обратилась в прокуратуру с просьбой изучить ситуацию и принять соответствующие меры. По результатам проведенного расследования прокуратурой выдано предписание на демонтаж торговой площадки «Азнавур», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Вместе с тем руководство Соломенской райгосадминистрации направило представителям рынка «Азнавур», а это около 350 торговцев, предложения об их трудоустройстве в других учреждениях торговли Киева.