Ющенко поздравил Наталью Краснянскую

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Наталию КРАСНЯНСКУЮ – победительницу Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это – Ваша первая серьезная победа на творческом поле. Выступление на конкурсе – лишь ветвь, которая обязательно расцветет в творчестве и в жизни. Ваш молодой голос запомнит Европа, мир», – идет речь в приветствии Президента.

В.ЮЩЕНКО пожелал Наталии творческого роста и выразил благодарность всем тем, кто помогал ей преодолеть певческую вершину.