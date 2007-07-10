Ющенко поздравил Наталью Краснянскую

21:57, 10 июля 2007
Разное
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...и поблагодарил всех, кто ей помогал

Наталья Краснянская
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Наталию КРАСНЯНСКУЮ – победительницу Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это – Ваша первая серьезная победа на творческом поле. Выступление на конкурсе – лишь ветвь, которая обязательно расцветет в творчестве и в жизни. Ваш молодой голос запомнит Европа, мир», – идет речь в приветствии Президента.

В.ЮЩЕНКО пожелал Наталии творческого роста и выразил благодарность всем тем, кто помогал ей преодолеть певческую вершину.

 

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