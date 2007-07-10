Ющенко поздравил Наталью Краснянскую
21:57, 10 июля 2007Разное
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...и поблагодарил всех, кто ей помогал
|Наталья Краснянская
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Это – Ваша первая серьезная победа на творческом поле. Выступление на конкурсе – лишь ветвь, которая обязательно расцветет в творчестве и в жизни. Ваш молодой голос запомнит Европа, мир», – идет речь в приветствии Президента.
В.ЮЩЕНКО пожелал Наталии творческого роста и выразил благодарность всем тем, кто помогал ей преодолеть певческую вершину.
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