Выставка ретро-автомобилей приурочена к Дню Независимости и не только

В Запорожье 24 августа пройдет выставка ретро-автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления культуры и туризма ОГА Ирину КОНАРЕВУ, «в День независимости на центральную площадь Запорожья прибудет кавалькада ретро-автомобилей, где состоится выставка автотехники, пройдут конкурсы и викторины для участников мероприятия и местных жителей на знание истории автомобилизма, истории Украины и непосредственно своего города».

По информации пресс-службы облгосадминистрации, данное мероприятие приурочено не только к празднованию 20-летия Независимости Украины, но и к празднованию 100-летия ряда автоклубов Украины.

В связи с этим участие в нем примут ретро-автомобили из всей Украины, которые в рамках праздничной автогонки «Сто лет в пути», приуроченной к 100-й годовщине «Севастопольского международного автопробега на приз императора 1911 года», посетят с 23 по 28 августа Харьков, Днепропетровск, Мелитополь, Симферополь, Севастополь, Херсон, Николаев и Одессу.