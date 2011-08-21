В Киеве откроют новую транспортную развязку
07:51, 21 августа 2011Разное
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22 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ примет участие в церемонии открытия новопостроенной транспортной развязки возле станции киевского метрополитена «Днепр».
Как сообщили УНИАН в Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, начало мероприятия в 14:00.
Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится до 10:00 22 августа 2011 г. по телефону: 050 311 50 34 и по электронному адресу accreditgovua@ukr.net
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