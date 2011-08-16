В центре Черкасс парень полез спасать кота, и сам застрял на дереве

В центре Черкасс пожарные сняли с дерева юношу, который застрял между ветвями, спасая кошку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, 15 августа около 20 часов к черкасским спасателям поступило сообщение о том, что в центре Черкасс на углу улицы Дашкевича и бульвара Шевченко на дереве застрял парень.

В помощь парню, который находился на высоте трех метров, застряв между двумя стволами дерева, был направлен дежурный караул пожарной части городского отдела МЧС. С помощью раскладной лестницы спасатели сняли парня. Как выяснилось, он пытался снять с дерева кошку, которая почти сутки просидела на верхушке дерева.

Пытаясь добраться до животного, парень застрял между двумя стволами дерева. Сотрудники МЧС сняли с дерева и юного спасателя, и кошку.