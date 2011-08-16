В Киеве закрывают въезд по Дарницкому мосту с левого берега на правый

В Киеве автомобильное движение с левого берега на правый в сторону моста Патона будет перекрыто с 10 часов утра 16 августа по 21 августа т.г. включительно в связи с продолжением строительных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД), являющейся заказчиком строительства.

Согласно сообщению, на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр в Киеве продолжается работа по строительству автомобильного съезда с левого берега на правый в сторону Конча-Заспы.

«В связи со строительно-монтажными работами по съезду с левого берега на правый в сторону Конча-Заспы, для заезда строительной техники, подвоза асфальта и укладки асфальтового покрытия, заезд с левого берега на правый в сторону моста Патона будет закрыт с 10 часов утра 16 августа по 21 августа 2011 года включительно», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 г. было открыто автомобильное движение по Дарницкому мосту через Днепр с левого на правый берег. 31 марта 2011 г. - открыто автомобильное движение с правого на левый берег. В мае также был открыт автомобильный проезд с правого берега на левый, с заездом со стороны моста Патона. Для завершения строительства осталось открыть еще один заезд с левого на правый берег - в направлении Конча-Заспы.