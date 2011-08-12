В Киеве закроют движение с моста Метро в направлении моста Патона

В Киеве, согласно решению Киевской горгосадминистрации, с 14 по 20 августа включительно будет закрыто движение автотранспорта с моста Метро в направлении Днепровского спуска и моста имени Патона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного УГАИ, такое ограничение движения введено в связи со строительством транспортной развязки на правом берегу.

«Госавтоинспекция просит водителей, которые движутся по Броварскому проспекту в направлении правого берега, с пониманием отнестись к этим ограничениям, учесть их и избирать соответствующий маршрут», – отмечают в пресс-службе УГАИ.