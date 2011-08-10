В Харькове начался чемпионат по домино среди строителей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

В соревнованиях, которые проходят на центральной аллее сада им. Шевченко, принимают участие 32 команды – в основном представители ведущих строительных организаций города.

Организатором соревнований среди харьковских строителей выступила ассоциация «Региональное строительство». Ее руководитель и председатель правления ОАО «Трест Жилстрой-1» Александр ХАРЧЕНКО провел жеребьевку команд и поздравил участников чемпионата. Он сообщил, что победитель чемпионата по домино в этом году получит переходной кубок ассоциации «Региональное строительство».

«В прошлом году мы основали традицию проведения этого чемпионата накануне нашего профессионального праздника - Дня строителя. А в этом году для победителей чемпионата мы учредили переходной кубок ассоциации «Региональное строительство» по домино. Ровно год этот кубок будет находиться у чемпиона, и уже завтра официально мы вручим его победителю», - сказал А.ХАРЧЕНКО.

День строителя отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье августа.