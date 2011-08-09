В Брюсселе мальчик будет писать в костюме Ярослава Мудрого

Европейская ассоциация украинцев презентовала в Киеве акцию Ukrainian Manneken Pis - церемонию одевания символа Брюсселя скульптуры Manneken Pis («Писающий мальчик») в копию облачения князя Ярослава Мудрого.

Как передает корреспондент УНИАН, акция Ukrainian Manneken Pis состоится в Брюсселе 24 августа.

Наряд для Manneken Pis был изготовлен в Центре истории и культуры Киевской Руси «Парк Киевская Русь».

«Надеемся, что эта акция станет знаковой для всей Украины и украинцев, потому что она будет нести позитивный сигнал из Европейского Союза. Если 20-ю годовщину Независимости Украины празднуют в столице Евросоюза, так это значит, что Украину знают и помнят, и Украина представляет интерес для мира. Этот позитив мы пытаемся как сигнал, как определенный элемент веры донести до украинцев, чтобы не опускали рук и верили в будущее. У Украины было великое прошлое, и это дает основания, что у Украины будет великое будущее», - подчеркнул президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ.

По словам организатора, в этом году в связи с презентацией нового костюма для Manneken Pis акция в Брюсселе будет сопровождаться торжественным приемом в мэрии Брюсселя – в старинной ратуше на Гранд Плац, пешим шествием средневековыми улицами, уличными гуляниями и вечерним праздничным концертом.

Одеть символ Брюсселя в копию костюма Ярослава Мудрого организаторов вдохновила фреска на стенах Софии Киевской, где он изображен в своем княжеском облачении. Однако основным мотивом для проведения такой акции стало желание позиционировать Украину в Европе как страну с тысячелетней славной историей в противовес общераспространенной концепции «молодого постсоветского государства».

Новый наряд для «Писающего мальчика» состоит из красных брючек, синего кафтана с золотым шитьём, плаща «корзно» специального кроя, красной шляпы с пушной отделкой, красных сафьяновых сапог, а также специальной булавки для плаща – «фибулы».

«Княжеское облачение Ярослава Мудрого для «Писающего мальчика», сшитое мастерами Парка Киевская Русь, максимально повторяет костюм киевских князей Х-ХII веков. Над созданием костюма работали ученые исторического клуба парка и творческая молодежь клуба исторической реконструкции. Это действительно полноценный европейский наряд, ведь культура костюма зарождалась в Киевской Руси. В те времена мы тесно были связаны с Византией. Наши князья любили мех, поэтому шапка с меховой отделкой - обязательный элемент костюма. Костюм украшен жемчугами и золотыми нитями. Стоимость костюма 1,5-2 тысячи долларов», - сообщил автор и президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

В прошлом году Manneken Pis в наряд казака одевал украинский богатырь Василий ВИРАСТЮК. «В прошлом году я согласился на акцию и поехал одевать мальчика в Брюссель, потому что это имиджевая акция для страны. Мы встретились с украинской диаспорой в Бельгии. Узнали, как украинцам живется за рубежом. Увидели красивый древний город», - заметил В.ВИРАСТЮК.

В то же время, еще неизвестно, кто будет одевать Manneken Pis в этом году.

«Мы ищем, кого пригласить в этом году быть почетным гостем церемонии одевания Manneken Pis в Брюсселе. Мы открыты для кандидатур. Кстати, акция является уникальной возможностью для популяризации украинских брендов в Европе – продукции, идей. В зависимости от того, сколько спонсоров мы найдем, будет зависеть громкость и размах праздника, которым мы будем популяризовать Украину в Евросоюзе», - объяснил А.ТОЛКАЧЕВ.

Также организаторы пригласили всех украинцев, которые будут проводить свои отпуска в Европе, 24 августа присоединиться к празднованию 20-й годовщины Независимости Украины в Брюсселе.

«Мы надеемся, что в этом году украинских туристов будет больше, недаром уже полный аншлаг на авиабилеты «Киев-Брюссель», - сообщил А.ТОЛКАЧЕВ.

*** Традиция одевания Manneken Pis в различные костюмы насчитывает свыше 300 лет и берет свое начало от курфюрста Баварии Максимилиана II Эммануила, который в 1698 году подарил первую одежду для статуи. Дальше традицию продолжил король Франции Людовик XV, передав Брюсселю костюм из золотой парчи. На сегодняшний день скульптура уже имеет около 1 тысячи костюмов, презентованных представителями разных народов.

Украинцы впервые приняли участие в одевании Manneken Pis в 2007 году, когда Европейская ассоциация украинцев подарила Брюсселю костюм украинского казачка. С тех пор празднование Дня независимости Украины в Брюсселе стало традиционным.