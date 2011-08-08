Преследовать бывших Европе самой не в диковинку

Арест Юлии Тимошенко, безусловно, породит волну комментариев относительно действий Виктора Януковича. Украину в который раз будут учить демократии и правам человека. Однако бывшие премьеры испытывают проблемы в отношениях с Фемидой и в других европейских странах.

Целый ряд бывших глав правительств и государств за несколько последних лет стали объектами пристального внимания правоохранительных органов. Некоторые из них постоянно находятся под прицелом прокуратуры и следственных органов, при этом со стороны европейских чиновников не звучат упреки в адрес действующей власти в осуществлении избирательного правосудия.

Например, серьезные проблемы с законом испытывают бывшие премьеры Румынии и Болгарии Андриан Настасе и Сергей Станишев. Например, в июле 2010 года Сергей Станишев, с августа 2005 года по июль 2009 года занимавший пост премьер-министра Болгарии, был обвинен Софийской городской прокуратурой в утере секретных документов. Речь идет о семи докладах, которые Станишев, будучи главой правительства, получил под расписку для ознакомления от Государственного агентства национальной безопасности, министерства внутренних дел, министерства обороны и НАТО. В каждом из этих документов, как утверждают эксперты, содержались сведения, являющиеся государственной тайной. Потеряны они были в период с ноября 2005 по сентябрь 2009 года.

Нынешний премьер-министр Бойко Борисов заявил, что утраченные документы содержали информацию о преступности и коррупции в Болгарии. Со своей стороны

Станишев после допроса в Национальной следственной службе заявил: "Для меня нет сомнений, что и следствие, и прокуратура подвергнуты прессингу со стороны действующей власти и выполняют ее политический заказ".

В мае 2011 года Австрия решила выдать Хорватии Иво Санадера, занимавшего пост премьер-министра Хорватии в 2003-2009 годах и успевшего переехать на территорию альпийской республики. Хорватская прокуратура выдвигает против экс-премьера обвинения в коррупции и в злоупотреблении властью. Бюро по борьбе с организованной коррупцией обвиняет Санадера во взяточничестве и хищении государственных средств и разбазаривания государственного имущества в размере 200 млн. евро. В частности, речь идет о продаже хорватских нефтеперерабатывающих заводов венгерскому концерну MOL. Оказавшийся в июле на Родине в качестве заключенного Санадер отказывается признавать себя виновным и готовится отстаивать свои позиции в суде.

Своеобразный рекорд поставила Венгрия. Как утверждает Financial Times, правящая правоцентристская партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном готовится привлечь к ответственности сразу троих премьеров, представлявших социалистов. Петра Меддьеши, Ференца Дюрчаня и Гордона Байнаи, руководивших страной с 2002 по 2010 год, обвиняют в политическом преступлении против государства. За время управления страной социалистами государственный долг Венгрии вырос с 53-х процентов ВВП до 80-ти.

Но не только в центрально-европейских и балканских странах высокопоставленные чиновники имеют проблемы с Фемидой. В марте 2011 года итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который занимает пост премьер-министра, предстал перед судом по обвинению в коррупции. Следует подчеркнуть, что это один из четырех судебных процессов, которые или уже начались, или только готовятся в отношении известного далеко за пределами Италии политика. В ближайшее время премьер-министру Берлускони придется предстать перед еще двумя судами по обвинениям в коррупции и взяточничестве, а также дать ответ на обвинения в оплате услуг несовершеннолетней проститутки и злоупотреблении служебным положением.

Заметим, что Сильвио Берлускони в свои 74 года выступал в роли обвиняемого на пяти десятках судебных процессах, при этом оставаясь одним из самых узнаваемых политиков не только в Европе, но и во всем мире.

В марте 2011 года во Франции начался судебный процесс над Жаком Шираком, в период с 1995 по 2007 год занимавшим пост президента Франции. Бывшего главу государства обвиняют в незаконном финансировании из бюджетных средств своей политической силы в то время, когда он был мэром Парижа в 1977-1995 годы. По делу проходят также другие политики. Среди инкриминируемых Шираку злоупотреблений - создание фиктивных рабочих мест, средства на оплату которых присвоил политик. В случае если экс-президент будет признан виновным, ему грозит до 10 лет заключения и штраф в размер 150 тыс. евро.

Хотя в соответствии с заключенным внесудебным соглашением, мэрия Парижа получила от партии «Союз за народное движение», пришедшей на помощь экс-президенту сумму в размере 2,2 миллиона евро, растрата которой инкриминируется ветерану французской политики. Однако заключенное соглашение не означает прекращения уголовного преследования, по обвинению в коррупции Ширак все-таки должен предстать перед судом. Сам бывший французский президент наотрез отказывается признать свою вину.

Как видим, случай обвинения экс-премьера Юлии Тимошенко, которой инкриминируют превышение служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в январе 2009 года, далеко не уникален. Можно говорить о тенденции, наблюдающейся в Европе: новая власть подвергает пристальной ревизии действия предшественников и призывает их к ответу.

Евгений Краснопольский