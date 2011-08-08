Янукович действует по принципу «Что же это все им отдавать, что ли?»

ОНИ ДОЛЖНЫ В СУД НЕ АЗАРОВА ВЫЗЫВАТЬ, А ПУТИНА

Газовый контракт – история особенная, потому что они теперь должны в суд, по идее, не Азарова вызывать, а Путина, вообще-то. И поэтому сегодня мы имеем заявление Кремля и заявление МИДа о том, что «ребята, это вам не ай-яй-яй». Более того, когда Николай Азаров, председатель правительства Украины был в России,..Путин недвусмысленно и публично под камеры сказал «Мы понимаем политическую составляющую дела Тимошенко».

Москва абсолютно точно считает, что это история внутриполитическая, это борьба за власть. И более того, один гражданин из окружения Владимира Владимировича мне прямо сказал «Ну, они делают из нее второго Ходорковского». При этом у нее рейтинг-то как у политика покруче был, чем у Ходорковского.

То есть здесь сошлось очень много всего и, конечно, арест, изменение меры пресечения за неуважение к суду – это, вот, неправильный переход улицы абсолютно. Она что, будет себя лучше вести в суде, будучи под арестом?

...Я напомню историю со звонком вице-президента США Байдена, когда стало известно, что Тимошенко вот-вот "примут" (это как раз 1,5 месяца назад, первый раз, когда это было), был ночной звонок, как мне рассказывали, вице-президента Байдена Януковичу, он его поднял с кровати и сказал, что это не есть хорошо. На следующий день генеральный прокурор Украины пригласил послов великих держав, и европейских послов, и сказал: «Не-не, мы ее сажать пока не будем».

Но, видимо, ситуация зашла достаточно далеко, что Януковичу нужно решить этот вопрос. Неумолимо приближаются выборы, неумолимо приближается реструктурирование политических сил, внутри его собственной команды большие разногласия, ему нужно цементировать команду, во-первых, на общего врага, а, во-вторых, избавиться от Юлии Владимировны.

ЯНУКОВИЧ ВЫЖИГАЕТ ПОЛЯНУ

Януковичу нужно избавиться от своего видимого соперника, возможного победителя на следующих выборах. Дело не в рейтинге сейчас – до выборов еще далеко. А дело в том, что Юлия – это фигура очень мощная в украинской политике и представляет реальную угрозу для второго срока Януковича и для его команды.

Сейчас реально власть персонифицирована и реально Янукович строил все это время и построил или находится в процессе строения уже крыши вертикали власти. Реально Янукович является тем человеком, который принимает решения. Мы видим уровень премьер-министра, мы видим уровень людей, которых он назначает. Он реально подстраивает под себя. Это абсолютно путинское поведение, особенно периода 2004-2006 года.

Янукович идет абсолютно по пути нынешней российской власти: уничтожение оппозиции реальной как соперника на выборах. Потому что на сегодняшний день, на мой взгляд, только Юлия Тимошенко могла бы на следующих президентских выборах (если бы они шли по прежним правилам, то есть достаточно свободно), собрать, ну, там, половину или чуть меньше-чуть больше населения.

А больше никаких лидеров пока такого масштаба как соперников Януковича не просматривается. Это означает, что Виктор Янукович по известной фразе «Что же это все им отдавать, что ли?» выжигает поляну, убирая соперников, кого принимая в правительство как Сергея Тигипко и затем низводя на ноль просто (Тигипко сейчас ушел на ноль), а кого выдавливая, возбуждая уголовные дела, и сажает – это моя точка зрения, это мое мнение – и сажает в тюрьму.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"

Фрагменты передачи "Перехват"