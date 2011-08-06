Палатки сторонников Тимошенко на Крещатике (фото)
09:41, 06 августа 2011Разное
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Акция протеста объявлена бессрочной
5 августа 2011 г. решением Печерского райсуда экс-премьер-министр Украины, лидер оппозиции Тимошенко была взята под стражу и посажена в Лукьяновский следственный изолятор в Киеве.
Через несколько часов оппозиция начала бессрочную акцию в поддержку Тимошенко.
Участники акции вместе с народными депутатами установили на Крещатике несколько десятков палаток, на каждой из которых табличка “Приемная народного депутата”, и намерены продолжать акцию протеста бессрочно.
Рядом с палатками находится около сотни сотрудников милиции.
|Народные депутаты Андрей Кожемякин и Сергей Пашинский
|Первый замминистра внутренних дел Сергей Попков ходит среди палаток, которые устанавливают сторонников арестованной в этот день Юлии Тимошенко у здания Печерского районного суда
|Милиционеры стоят на арматуре, пытаясь помешать сторонникам арестованной в этот день Юлии Тимошенко ставить палатки
Фото Владимира Гонтара / УНИАН
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