Палатки сторонников Тимошенко на Крещатике (фото)

5 августа 2011 г. решением Печерского райсуда экс-премьер-министр Украины, лидер оппозиции Тимошенко была взята под стражу и посажена в Лукьяновский следственный изолятор в Киеве.

Через несколько часов оппозиция начала бессрочную акцию в поддержку Тимошенко.

Участники акции вместе с народными депутатами установили на Крещатике несколько десятков палаток, на каждой из которых табличка “Приемная народного депутата”, и намерены продолжать акцию протеста бессрочно.

Рядом с палатками находится около сотни сотрудников милиции.

Фото Владимира Гонтара / УНИАН

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