Палатки сторонников Тимошенко на Крещатике (фото)

09:41, 06 августа 2011
Разное
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Акция протеста объявлена бессрочной

5 августа 2011 г. решением Печерского райсуда экс-премьер-министр Украины, лидер оппозиции Тимошенко была взята под стражу и посажена в Лукьяновский следственный изолятор в Киеве.

Через несколько часов оппозиция начала бессрочную акцию в поддержку Тимошенко.

Участники акции вместе с народными депутатами установили на Крещатике несколько десятков палаток, на каждой из которых табличка “Приемная народного депутата”, и намерены продолжать акцию протеста бессрочно.

Рядом с палатками находится около сотни сотрудников милиции.

Народные депутаты Андрей Кожемякин и Сергей Пашинский

Первый замминистра внутренних дел Сергей Попков ходит среди палаток, которые устанавливают сторонников арестованной в этот день Юлии Тимошенко у здания Печерского районного суда в Киеве

Милиционеры стоят на арматуре, пытаясь помешать сторонникам арестованной в этот день Юлии Тимошенко ставить палатки

Фото Владимира Гонтара / УНИАН

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