Эксперт: рынок нефтепродуктов замер в ожидании закона

Затягивание с публикацией в официальном печатном издании закона о продлении действия сниженных акцизных ставок на бензины и дизельное топливо дестабилизирует рынок нефтепродуктов Украины.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор Научно-технического центра «Психея» (г. Киев) Сергей САПЕГИН.

По его словам, Закон Украины №3609 (законопроект №8217) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса Украины), который продлевает действие сниженных акцизов на топливо до 1 сентября, был принят во втором чтении Верховной Радой Украины 7 июля и подписан Президентом Украины 1 августа, но до сих пор не вступил в действие.

При этом эксперт добавил, что формально, согласно Указу Президента Украины №503/97, Закон №3609 должен быть опубликован в официальном печатном издании не позднее 15 дней после его принятия в установленном порядке, однако рынок нефтепродуктов Украины не может ждать.

«Дальнейшее откладывание (скорее всего, преднамеренное, учитывая, что госорганы уже требуют выплат от трейдеров по старым высоким акцизам на бензины и дизтопливо, которые были введены в действие с 1 января, ссылаясь на отсутствие публикации закона в официальных изданиях Украины) момента публикации Закона по продлению действия сниженных акцизов на бензины и дизельное топливо дестабилизирует топливный рынок Украины», – сказал он.

По словам эксперта, сейчас уже наблюдается дисбаланс – уменьшение объемов запасов топлива на внутреннем рынке и одновременное накопление ресурсов на границе, увеличение расходов на простой ж/д цистнерн. «Это отразится на стоимости топлива, как в опте, так и в рознице», – отметил С.САПЕГИН.

Комментируя такую ситуацию на рынке, директор НТЦ «Психея» отметил, что «обстановка с принятием закона №3609 напоминает Каштанку Чехова, когда ей предлагают мясо (принятие сниженных акцизов) и тут же выдергивают его из пасти (откладывают официальное введение закона в действие)».

По его словам, особенно остро выглядит ситуация с дизельным топливом (наблюдается рост количества цистерн с дизельным топливом на ж/д станциях в Коростене уже 620, в Ковеле 94, а в Щорсе – 37 цистерн), что в разгар уборочной страды крайне опасно для цены будущего урожая.

По оценке С.САПЕГИНА, такое развитие ситуации напоминает рынок сжиженного газа, где задержки с растаможиванием привели к дестабилизации рынка и способствовали значительному росту цен в опте и для конечных потребителей.

Как сообщалось, 7 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №8217 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины, которым до 1 сентября продлевается действие временного сниженного акцизного налога на бензины моторные 132 евро за тонну; на тяжелые дистилляты (газойли) с содержанием серы: более 0.2 мас % – 60 евро за тонну; более 0.035 мас %, но не более 0.2 мас % – 39 евро за тонну; более 0.005 мас %, но не более 0.035 мас % – 32 евро за тонну; не более 0.005 мас % –22 евро за тонну. Документ с подписью Президента Украины в Верховную Раду поступил 1 августа.