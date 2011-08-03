Майор полиции избил шестилетнего мальчика в детском саду

В Кирове (РФ) 36-летний майор полиции, командир взвода патрульно-постовой службы П. избил шестилетнего воспитанника детского сада, передает Радио Свобода.

Как сообщил следственный отдел Октябрьского района Кирова, майор «на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ребенку в область лица и головы«. У мальчика остались синяк и ссадины. Избиение произошло в раздевалке детского сада.

Как стало известно, накануне сын майора пожаловался отцу, что один из мальчиков его обижает. Отец решил поговорить с обидчиком «как мужчина с мужчиной».

Офицер полиции недавно успешно прошел переаттестацию, по службе характеризовался положительно. После случившегося майор П. написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по статье "нанесение побоев". В случае, если вина полицейского будет доказана, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 180 часов.