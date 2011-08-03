Министр: как ни включишь телевизор - медведей заставляют пить водку

До декабря 2011 года Министерство экологии и природных ресурсов планирует построить вольеры для медведей, которые проживают в придорожных ресторанах.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава ведомства Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

«Как ни включишь телевизор, все время показывают медведей, которые мучаются в ресторанах и каких-то гостиницах придорожных. Министерство в этом году в заповеднике «Синевир» (в Закарпатье – УНИАН) сдаст огромную закрытую территорию, построенный по европейской практике вольер, в котором будут жить все собранные из таких заведений животные», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ. Он сообщил, что всего таких животных будет поселено около 80.

«Сколько можно терпеть издевательства ресторанов, где нагулявшиеся компании заставляют медведей пить водку - и веселятся», - подчеркнул министр.

Он отметил, что приглашает журналистов посетить открытие этого вольера.