СБУ просят вмешаться в ситуацию вокруг инсулинового завода

Служба безопасности Украины должна заняться ситуацией относительно захвата инсулинового завода «Индар».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Украины Владимир КАРПУК (фракция «Наша Украина – Народная самооборона»).

По его словам, «завод «Индар» уже не в первый раз становится предметом рассмотрения Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, начиная еще с 2007 года, когда государственный 70-процентный пакет акций был переведен через десятые руки на оффшорные зоны». Как рассказал В.КАРПУК, профильный парламентский комитет направил множество запросов на имя Президента Украины и других представителей власти, предпринимались попытки создать временную следственную комиссию «для расследования хищения государственного пакета акций инсулинового завода». «Но это дело так ничем и не закончилось. Практически, завод был украден еще тогда. А сейчас мы лишь наблюдаем хвост тех событий, которые происходили ранее», - констатирует депутат.

Он считает, что для урегулирования ситуации вокруг завода необходимы серьёзные меры. «Он уже несколько раз передавался из рук в руки, и я думаю, что разобраться на комитете уже невозможно. За это должна взяться Служба безопасности Украины, потому что это завод имеет особенное значение для национальной безопасности Украины как единственный завод по производству инсулинов», - подытожил В.КАРПУК.

Экс-министр здравоохранения, народный депутат от КПУ Юрий ГАЙДАЕВ также считает, что в ситуацию должны вмешаться правоохранительные органы. «Мое мнение, что с заводом «Индар» надо что-то делать. Хоть я и не юрист, но считаю, что продажа государственного пакета акций была незаконна. И этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Мы же живем в правовом государстве», - заявил политик.

Напомним, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА заявила, что вопрос о захвате инсулинового завода «Индар» и его возврате в государственную собственность будет рассмотрен на заседании профильного комитета уже в сентябре этого года.

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года. На данный момент предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

По свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, и перекрыли доступ для всех его работников.

По информации бывшего руководства завода, часть рабочих завода огласили бессрочную забастовку.

При этом 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.