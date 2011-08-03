В Киеве мотоцикл на огромной скорости врезался в троллейбус
12:23, 03 августа 2011Разное
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Мотоциклист погиб на месте
Сегодня утром движение по улице Е.Телиги в Киеве было практически заблокировано из-за страшной аварии.
Как сообщает "Сегодня",мотоциклист на огромной скорости врезался в троллейбус номер 18, который выворачивал по Дегтяревской из троллейбусного депо. Мотоциклист погиб на месте.
По словам очевидца, мотоцикл полностью разбит. В итоге около часа весь транспорт, который двигался от Троещины и Петровки, не мог проехать в сторону Шулявки – всех заворачивали еще на Сырце.
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