В Киеве мотоцикл на огромной скорости врезался в троллейбус

Сегодня утром движение по улице Е.Телиги в Киеве было практически заблокировано из-за страшной аварии.

Как сообщает "Сегодня",мотоциклист на огромной скорости врезался в троллейбус номер 18, который выворачивал по Дегтяревской из троллейбусного депо. Мотоциклист погиб на месте.

По словам очевидца, мотоцикл полностью разбит. В итоге около часа весь транспорт, который двигался от Троещины и Петровки, не мог проехать в сторону Шулявки – всех заворачивали еще на Сырце.